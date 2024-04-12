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İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Bayram sonrası 2.600 TL’nin üzerine çıkışlar görebiliriz

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 09:49
ABD’nin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında ani bir dalgalanma yaşandı. Yeni Asır’a açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın fiyatlarında gerileme oldu. Ama bu düşüşlerde panik yapmamak önemlidir” dedi. Memiş, “Bayram sonrasında, gram altında 2.600 TL'nin üzerine çıkışlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.
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