İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmaz

Dünya piyasalarının gözü Trump'ta. Trump'ın vergi kararı öncesi piyasalarda son durum ne? 3 günlük tatilin ardından piyasalar nasıl açıldı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Altın bütün dünyada güvenilir bir liman olarak görülüyor." dedi.

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