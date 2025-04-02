02 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Sürpriz olmaz
İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmaz

İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Sürpriz olmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 12:37
Dünya piyasalarının gözü Trump'ta. Trump'ın vergi kararı öncesi piyasalarda son durum ne? 3 günlük tatilin ardından piyasalar nasıl açıldı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Altın bütün dünyada güvenilir bir liman olarak görülüyor." dedi.
Gram için rakam verdi: Sürpriz olmaz GRAM İÇİN RAKAM VERDİ: SÜRPRİZ OLMAZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmaz
Gram için rakam verdi: Sürpriz olmaz
Gram için rakam verdi: Sürpriz olmaz
Bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor
Bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor
Yeni evleneceklere destek paketinin detayları ne?
Yeni evleneceklere destek paketinin detayları ne?
Doğal gaza da kademeli fatura
Doğal gaza da kademeli fatura
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altında yeni rekor!
Altında yeni rekor!
İkramiye farkları ne zaman hesapta?
İkramiye farkları ne zaman hesapta?
Boykot çağrısına vatandaştan tepki geldi
Boykot çağrısına vatandaştan tepki geldi
Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalarla ilgili flaş açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten piyasalarla ilgili flaş açıklama
Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor?
Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor?
Özgür Özel’den ekonomiye tehdit
Özgür Özel'den ekonomiye tehdit
Altın piyasasında seyir ne yönde?
Altın piyasasında seyir ne yönde?
Daha Fazla Video Göster