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17.01.2020
İŞKUR 100 bin personel alacak KPSS şartı olmaksızın eleman aranıyor! İşte şartlar ve o meslek kolları |Video
2019 yılında İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye iş bulmasına aracılık etti. Son dakika haberine göre; İŞKUR'un 100 bin personel alacağı duyuruldu. En az 40 bin ilköğretim mezunu alımı için iş ilanı yayınlandı. KPSS şartı olmadan sağlık personeli, hemşire, fizyoterapist alınacağı açıklandı. İŞKUR'un personel ilanına ilişkin detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, 20 kamu kurumunun yanı sıra belediyelerinde İŞKUR'a personel ihtiyacı için başvurduğunu ifade etti. Tek koşulun ise iş arayanların İŞKUR'a başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Peki İŞKUR'a iş başvuru nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
2019 yılında İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye iş bulmasına aracılık ettik. Son dakika haberine göre; İŞKUR'un 100 bin personel alacağı duyuruldu. En az 40 bin ilköğretim mezunu alımı için iş ilanı yayınlandı. KPSS şartı olmadan sağlık personeli, hemşire, fizyoterapist alınacağı açıklandı. İŞKUR'un personel ilanına ilişkin detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, 20 kamu kurumunun yanı sıra belediyelerinde İŞKUR'a personel ihtiyacı için başvurduğunu ifade etti. Tek koşulun ise iş arayanların İŞKUR'a başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizdi. İŞKUR'a iş başvuru yapabilmek için aşağıdaki linke tıklayın.
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