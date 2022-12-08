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İşçi kesimi ASGARİ ÜCRET için ne diyor? TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulundu

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Giriş: 08.12.2022 10:45
Son dakika asgari ücret haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi grubu başkanlığını sürdüren TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulundu. Kavlak, "Asgari ücretteki vergi yükü sürdürülebilir değildir. Yılbaşından sonra vergi dilimiyle alakalı adım atacağız." ifadelerini kullandı. Kavlak, "İçimize sinmeyen bir rakam olursa imzalamayız." dedi.
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