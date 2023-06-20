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İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Büyümenin kapsayıcılığı artacak

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Giriş: 20.06.2023 16:30
Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki artış işçiler ve iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. İş dünyasının temsilcileri yaptıkları değerlendirmelerde işçilerin alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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