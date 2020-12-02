İkinci el araç alacaklara müjde!

Son dakika haberleri... Araç alacaklar "İkinci el araçların fiyatı ne zaman düşecek?" sorusuna yanıt arıyor. A Haber canlı yayınına katılan CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın müjdeli haberi verdi ve ikinci el araç fiyatlarının düşeceği zamanı açıkladı. Peki ikinci el araç fiyatları neden yükselmişti? Otomotiv piyasasının 2021 yılı beklentileri ne? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...