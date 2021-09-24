24 Eylül 2021, Cuma
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İhtiyacı olana pandemi desteği! Başvuru nasıl? Kimler yararlanacak?
Devlet, muhtaç vatandaşlara her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam ediyor. Bu yardımlardan biri de 1.100 TL'lik karşılıksız ödeme... 1.100'er TL'yi bulan destek için Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'dan itibaren e-Devlet'ten başvurular alınıyor. Peki, 1.100 TL'lik karşılıksız ödeme için şartlar neler? Kimler başvuracak? Başvuru nasıl olacak? Kimler yararlanamayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.