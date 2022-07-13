İhracattaki rekorlar dikkatlerini çekti! Robin Brooks: Türkiye ekonomisi patlama yapacak

Son dakika ekonomi haberi... İhracatta altıda altı yapan bir Türkiye performansı var ki uluslararası ekonomistler tarafından da bu süreç yakından takip ediliyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı. Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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