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İhracattaki rekorlar dikkatlerini çekti! Robin Brooks: Türkiye ekonomisi patlama yapacak

A Haber
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Giriş: 13.07.2022 14:54
Son dakika ekonomi haberi... İhracatta altıda altı yapan bir Türkiye performansı var ki uluslararası ekonomistler tarafından da bu süreç yakından takip ediliyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı. Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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