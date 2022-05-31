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İhracatın kalbi Bursa'da atıyor! Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi başlıyor

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 09:58
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi başlıyor. Bugün başlayan zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılıyor. Zirvede değişik oturumlarda ihracatımız konuşulacak. Zirve www.turkiyeihracatseferberligi.com ve sabah TV'den canlı izlenebilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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