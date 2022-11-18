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İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da

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Giriş: 18.11.2022 15:52
Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği; bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi" ile devam ediyor. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2023, 2022’den daha zor olacak ama biz 2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. Dolayısıyla 2023’le alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz." dedi.
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