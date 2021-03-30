Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, dolaylı vergilerin payının yüzde 46.9’dan 39’a indiğini söyledi. Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Bakan Elvan, "Dijital vergi dairesi uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. Dijital vergi asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.