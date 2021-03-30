30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

Hükümet vatandaş odaklı reform adımları için düğmeye bastı! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2021 15:48
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, dolaylı vergilerin payının yüzde 46.9’dan 39’a indiğini söyledi. Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Bakan Elvan, "Dijital vergi dairesi uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. Dijital vergi asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.
MB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
MB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
Harekete geçildi! Vatandaşa büyük rahatlık
Harekete geçildi! Vatandaşa büyük rahatlık
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Merkez Bankası'nda yeni atama
Merkez Bankası'nda yeni atama
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı!
Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı!
Milli ekonomi neden hedef?
Milli ekonomi neden hedef?
Süveyş Krizi kime yaradı?
Süveyş Krizi kime yaradı?
Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı
Kısa çalışma ödeneği bitince ne olacak? Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram altın mı çeyrek altın mı? Faruk Erdem yanıtladı
Faiz indirimi olacak mı?
Faiz indirimi olacak mı?
Süveyş Kanalı dünyayı kilitledi
Süveyş Kanalı dünyayı kilitledi
Daha Fazla Video Göster