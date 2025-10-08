Hizmet dökümünde K harfi varsa dikkat! Sigorta primleriniz silinebilir

SGK'dan "K" harfi uyarısı yapıldı. Hizmet dökümünde K harfi var ise, sigorta primleriniz silinebilir. Peki K harfi ne anlama geliyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber'de detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN