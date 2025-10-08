08 Ekim 2025, Çarşamba

Hizmet dökümünde K harfi varsa dikkat! Sigorta primleriniz silinebilir

Hizmet dökümünde K harfi varsa dikkat! Sigorta primleriniz silinebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 12:12
SGK'dan "K" harfi uyarısı yapıldı. Hizmet dökümünde K harfi var ise, sigorta primleriniz silinebilir. Peki K harfi ne anlama geliyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber'de detayları anlattı.
