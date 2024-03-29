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Hızlı trenlerde Ramazan Bayramı müjdesi! Emeklilere indirim seferlerde artış

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Giriş: 29.03.2024 13:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı döneminde hızlı trenlerde sefer artışına gideceklerini duyurdu. Bakanlık ayrıca emeklilere de trenlerde yüzde 10 oranında indirim uygulanacağını açıkladı.
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