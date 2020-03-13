Hazine ve Maliye Bakanlığından sanayi üretimi açıklaması | Video

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı." dedi.