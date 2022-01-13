13 Ocak 2022, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanlığından "İSKİ ve KDV" açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.