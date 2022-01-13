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Hazine ve Maliye Bakanlığından "İSKİ ve KDV" açıklaması

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Giriş: 13.01.2022 19:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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