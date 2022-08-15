Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor." dedi.

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