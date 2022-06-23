Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe kanunu teklifi ile ilgili sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli mesajlar verdi. Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN