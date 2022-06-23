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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 12:31
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe kanunu teklifi ile ilgili sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli mesajlar verdi. Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
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