23 Haziran 2022, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe kanunu teklifi ile ilgili sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli mesajlar verdi. Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.