Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon değerlendirmesi: Enflasyonu kalıcı bir şekilde indireceğiz

Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleden taviz yok" mesajı verdi. Üretim ve istihdam kaybına yol açmadan gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirten Nebati, "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" dedi.

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