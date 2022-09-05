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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

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Giriş: 05.09.2022 11:20
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.
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