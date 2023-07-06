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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

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Giriş: 06.07.2023 10:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 3 temel bileşen olduğuna vurgu yaparken bu maddeleri sıraladı. Şimşek, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaşma ve enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikasının uygulanacağını söyledi.
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