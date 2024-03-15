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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek tutarlısı oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 13:09
Son dakika ekonomi haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülke tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracatının dün (14 Mart Perşembe) başarıyla tamamlandığını açıkladı.
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