Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?

Şubat ayı enflasyonu açıklandı, yıllık enflasyon yüzde 67,07 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasaya önemli mesajlar verdi. A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı

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