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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 13:16
Şubat ayı enflasyonu açıklandı, yıllık enflasyon yüzde 67,07 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasaya önemli mesajlar verdi. A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı
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