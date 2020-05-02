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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan işletmelere destek mesajı

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02.05.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden işletmelere destek mesajı verdi. Bir de konuya ilişkin video paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız.'' ifadelerini kullandı.

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