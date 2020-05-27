Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çirkin iftiralara tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine çirkin iftiralarda bulunan CHP'lilere sert bir dille tepki gösteren Bakan Albayrak, "Burs bile almadan okudum ben. Siyasetin çukur seviyesi diyoruz ya, ben o çukur seviyeye inmeyi zul addediyorum." şeklinde konuştu.