Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Cumhuriyet tarihinde görülmedi | Video

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Haziran'a ilişkin öncü rakamların toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdiğini belirtti. Üzerinde çalışılan istihdam paketinin toparlanmaya destek vereceğini belirten Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 280 milyar TL'yi aştı." şeklinde konuştu. Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti.Devletimiz şu an itibarıyla Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyede bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yaraları saçacak. Normalleşme süreci, dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzle böyle bir toplantıda buluşmayı çok önemli görüyorum.

- Tüm dünyayı etkisi altına alınan kovid-19 salgını ile mücadele önlemini aldığımız ve süreçten en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Tüm paydaş ve kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

EKONOMİDE TOPARLANMAYA YÖNELİK POZİTİF İŞARETLER VAR

- Koronavirüs kaynaklı yılın 2. çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran ayındaki toparlanmalar önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, genel anlamda bir karantina alınmaması mayıs ayından itibaren atılan normalleşme adımları etkili oldu

- Aldığımız önlemler sonucunda normalleşmeye en hazır giren ülkelerden olduk. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdi.

- İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz. Yurt içi talepte ve beklentilerde iyileşme net bir şekilde gözlemleniyor.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKAN PAKETİ 280 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

- Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek verecek. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyarlık tahsis yapıldı. İstihdamı korumayı ve üretimi güçlendirmeye yönelik ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı 280 milyar lirayı geçti.

- Mayıs ayında ihracatımız artış kaydetti. Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla yüzde 24.6 oranında artış gösterdi. Trendin haziranda güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. İhracatta da toparlamanın başladığını görüyoruz.

BU SÜREÇTEN "V" ŞEKLİNDE BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ

- Alınan tedbir ve açıklanan paketlerle Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkarak kısa sürede potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Bu büyüme trendine baktığımızda özellikle ihracat istihdama ve yüksek katma değerli üretime dayalı modeli emin adımlarla hayata geçirmeye devam edeceğiz

ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNE DAHA UYUMLU BİR BANKACILIK BEKLİYORUZ

- Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil. Türkiye birçok ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İki temel hedefimiz var. Birincisi finansal istikrar ve güvenliğini güçlendirmek. İkincisi yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracat ve istihdam yoluyla cari dengeyi güçlendirerek sağlam makroekonomik temeller üzerinde güçlü bir ekonomi inşa etmek. Bu, iki temel ana felsefe.

- Bankacılık sektörü noktasında bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin hedeflerine daha uyumlu bir bankacılık bekliyoruz. Bankacılık sektörü çok stratejik bir sektör.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYİN

- Daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına istihdam oluşturucu alanlara yönelmemiz lazım. Ülke kaynaklarını farklı manada kullanayım motivasyonuyla hareket etmememiz lazım. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleştikçe en önce kazanacak sektör bankacılık sektörü. Birçok farklı sektörde yatırımcıları yönlendirecek uzman ekipler oluşturmamız lazım. Yatırımcıyı kendi haline bırakmamamız lazım, bir nevi ortağısınız o projenin. Yerli üretimi destekleyin.