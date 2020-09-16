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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor

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Giriş: 16.09.2020 13:59
Güncelleme:16.09.2020 13:59
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bürokrasi azalıyor, hizmet artıyor" mesajı verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu!"

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