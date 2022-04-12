12 Nisan 2022, Salı
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Hangi ürünlerde fiyat sabitlenecek? Gıda fırsatçılarının önüne nasıl geçilecek?
Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem ürün belirlenip fiyatlarının sabitlenmesi gündemde. Yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi için sabit fiyat önerisi öne çıkanlar arasında. Peki hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek? Fiyatları kim yükseltiyor? Tarladan markete gelene kadar makas neden açılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.