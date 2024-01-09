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Hangi illerde petrol aranacak?

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Giriş: 09.01.2024 14:22
14 ilde daha yeni petrol arama izni verildi. Hangi illerde petrol aranacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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Hangi illerde petrol aranacak?
Hangi illerde petrol aranacak?
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