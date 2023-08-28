28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi?
Gümüş yatırımcısına altından daha fazla kazandırıyor ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. Peki yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi? Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Gümüş yatırımcısına altından neden daha fazla kazandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan kuyumcu Ersin Çatalbaş değerlendirdi.