Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi?

Gümüş yatırımcısına altından daha fazla kazandırıyor ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. Peki yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi? Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Gümüş yatırımcısına altından neden daha fazla kazandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan kuyumcu Ersin Çatalbaş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN