GSS Prim Borcu için yapılandırma imkanı

Yapılandırma kanunuyla birlikte GSS Prim Borcu olanlar 48 aya varan vade imkanıyla 31 Mayıs tarihine kadar borçlarını yapılandırabilecek. Bu borçlar 31 Aralık 2022ye kadar olan borçları kapsıyor gecikme cezası ve faizi siliniyor. Borcu kesinleşen vatandaşlar için 48 aya kadar da vade imkanı sağlanabilecek.