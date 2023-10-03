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Gram altın için rakam verdi! Yıl sonunda...

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 09:41
Piyasalar güne nasıl başlayacak? Beklenti ne? Altın döviz ve borsada yön nedir? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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