Gram altın için rakam verdi! Yıl sonunda...

Piyasalar güne nasıl başlayacak? Beklenti ne? Altın döviz ve borsada yön nedir? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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