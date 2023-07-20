20 Temmuz 2023, Perşembe
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Gözler MB'nin faiz kararında! Faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Hafize Gaye Erkan yönetiminde ilk toplantısında faiz arttırmıştı. MB Haziran'da faizi 650 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Karar metninde parasal sıkılaştırma ve sadeleştirme vurgusu öne çıktı. Peki Merkez Bankası’nın bugün kararı ne olacak? Karar piyasaları nasıl etkiler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Çağlar Tosun değerlendirdi.