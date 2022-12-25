25 Aralık 2022, Pazar
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Gözler EYT düzenlemesinde! Yılın son Kabine'si toplanıyor... EYT'de YAŞ SINIRI olacak mı? EYT'de PRİM değişecek mi?
Son dakika EYT haberi... Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevirildi. Peki, düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ne zaman gelecek? Yaş-prim şartı olacak mı? Eksik yıl için borçlanma imkanı var mı? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları köşesinde kaleme aldı.