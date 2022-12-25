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Gözler EYT düzenlemesinde! Yılın son Kabine'si toplanıyor... EYT'de YAŞ SINIRI olacak mı? EYT'de PRİM değişecek mi?

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 09:19
Son dakika EYT haberi... Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevirildi. Peki, düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ne zaman gelecek? Yaş-prim şartı olacak mı? Eksik yıl için borçlanma imkanı var mı? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları köşesinde kaleme aldı.
Gözler EYT düzenlemesinde! GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

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