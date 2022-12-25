Gözler EYT düzenlemesinde! Yılın son Kabine'si toplanıyor... EYT'de YAŞ SINIRI olacak mı? EYT'de PRİM değişecek mi?
Son dakika EYT haberi... Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine çevirildi. Peki, düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ne zaman gelecek? Yaş-prim şartı olacak mı? Eksik yıl için borçlanma imkanı var mı? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları köşesinde kaleme aldı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasada sona gelindi. 26 Aralık Pazartesi günü Kabine'de ele alınacak tasarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve Ocak ayında da yasalaşması bekleniyor.
A Haber muhabiri Ece Altuğ, "Gözler yarın Kabine toplantısında olacak. Çalışma Bakanı Kabine'nin gündemine getireceğini ifade etmişti. Bu ay sonu ya da yeni yılın başında Meclis'e geleceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları köşesinde kaleme aldı.
İşte EYT ile ilgili merak edilenler; Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bu ay sonunda kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Ocak ayında Meclis'te yasalaşacak.
Tasarının teknik çalışması biterken 26 Aralık'ta kabinede ele alınması bekleniyor. Bu noktada karar verildiğinde Başkan Erdoğan kabine sonrası tasarıyı kamuoyu ile paylaşabilir.
Ardından da Ocak ayı ile birlikte Meclis'e gelecek olan tasarı yasalaşır. Ocak ayında yapılacak başvurular ile EYT'lilerin emekli maaşı hesabı da 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlar.
ŞARTLAR NE OLACAK?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşları kapsayan EYT düzenlemesi yeni bir emeklilik sistemi getirmiyor. Bu yüzden birçok kesimden gelen talepler düzenlemenin içeriği ile ilgili olmuyor.
Düzenleme sadece bu tarihten önce sigortalı olmuş ve yaş şartına takıldığı için emekliliği gecikmiş olanların sorununu çözecek. Buna göre de 8 Eylül 1999 öncesi prim şartlarına geri dönülmesi bekleniyor.
8 Eylül 1999 öncesinde bakıldığında SSK'lılar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme süresi bulunuyor. Prim şartı ise 5 bin gün.
Bağkur ve Emekli Sandığı'nda prim şartları ise kadınlarda 7200 erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor. Yeni çıkacak düzenlemede de bu şartlar aranacak. Bu yüzden primi eksik olanların borçlanma ya da diğer yöntemlerle primlerini tamamlamaları gerekiyor.
KISMİ EMEKLİLİK NE OLACAK?
Belli bir prim gününü tamamlamayanlar için ise kısmi emeklilik imkanları bulunuyor. buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur için ise 5400 gün olarak uygulanıyor.
Yeni getirilen yaş şartı kaldırılırsa kısmi emeklilik için önceki yaş şartı ise kadınlarda 50 erkeklerde 55 olarak uygulanıyordu.
YAŞ SINIRI BELLİ DEĞİL
EYT için prim şartı değişmezken bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği ise kesinlik kazanmadı. Burada daha önce çalışmalar sırasında kadınlarda 48 erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 gibi yaş sınırlarının getirilmesi de tartışılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu konuda henüz karar verilmediğini belirterek şu bilgileri veriyor: "Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz."
Bu konularda bir resmi açıklama yapılmış değil. Eksik primi olan Bağ-Kur'lular için bir borçlanma imkanı getirilmesi de gündemde. Bütün bunlar taslak ortaya çıktığında açıklığa kavuşmuş olacak
DİĞER KESİMLER BEKLİYOR
Bu arada EYT düzenlemesinin borçlanmalarla iye giriş tarihini geri çekip çekmeyeceğiz, stajın ve çıraklığın başlangıç sayılıp sayılmayacağı ve geçmişte Bağ-Kur tescili olmayanlara da hak tanınıp tanınmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen; Meclis tatile girdi. 15 Ocak'tan önce hükümet yetkililerimiz duyurabilir. 15 Ocak'tan önce yasalaşmasını beklemiyoruz EYT'nin. EYT kapsamını detaylandıracak olursak 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında.
Yaş koşulu olacak mı olmayacak mı en büyük tartışma konusu. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki EYT'nin içerisinde herhangi bir yaş koşulu olmayacaktır. EYT'liler adından da anlaşılacağı gibi zaten yaş şartı getirilmiş olan kişilerdi. EYT'ye tekrar EYT getirilmesiyle ilgili bir şey söz konusu olmayacaktır. Bunun de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Yaşa takılmış herkesin mutlu olacağı bir çalışma olacak.
Bu kadar gecikmesinin sebebi de bence gayet normal çünkü kapsamlı bir çalışma.
MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM ORANI NE OLACAK?
Yüzde 30'lara kadar çıkarılacağını düşünüyorum. Önümüzdeki ay bunu da netleştirmiş olacağız.
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