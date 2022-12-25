Gözler EYT düzenlemesinde! Yılın son Kabine’si toplanıyor... EYT’de YAŞ SINIRI olacak mı? EYT’de PRİM değişecek mi?

KISMİ EMEKLİLİK NE OLACAK?

Belli bir prim gününü tamamlamayanlar için ise kısmi emeklilik imkanları bulunuyor. buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur için ise 5400 gün olarak uygulanıyor.



Yeni getirilen yaş şartı kaldırılırsa kısmi emeklilik için önceki yaş şartı ise kadınlarda 50 erkeklerde 55 olarak uygulanıyordu.