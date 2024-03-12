12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gıdada ani fiyat artışı! Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatlar neden artıyor?

Gıdada ani fiyat artışı! Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatlar neden artıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 12:11
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda fiyatlarında ani artışlar yaşandı. Seçiminde yaklaşmasıyla manipülasyonlar devreye girdi. A Haber ürünün ilk çıkış noktasında markete kadar olan süreci ekrana taşırken TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üretici şikayetçi tüketici isyanda!
Üretici şikayetçi tüketici isyanda!
Kira gelirinden hangi giderler düşülür?
Kira gelirinden hangi giderler düşülür?
Avrupa’yı solladık! Türkiye zirvede
Avrupa'yı solladık! Türkiye zirvede
Kira artışında yüzde 25 sınırı sürecek mi?
Kira artışında yüzde 25 sınırı sürecek mi?
Seçim öncesi fırsatçı zammı mı?
Seçim öncesi "fırsatçı" zammı mı?
Kredi notu artırımı ne anlama geliyor?
Kredi notu artırımı ne anlama geliyor?
Yükselen not piyasaları nasıl etkiler?
Yükselen not piyasaları nasıl etkiler?
Ramazan ayında fiyatlar neden arttı?
Ramazan ayında fiyatlar neden arttı?
Konut kredisi alırken dikkat!
Konut kredisi alırken dikkat!
Romen gazını Kalyon taşıyacak
Romen gazını Kalyon taşıyacak
Dünyada düşüyor, Türkiye’de yükseliyor
Dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor
Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Daha Fazla Video Göster