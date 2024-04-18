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Gerilimin gölgesinde piyasalar! Altın cazibesini koruyor mu? Borsada beklenti ne yönde?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 18.04.2024 11:32
İsrail-İran geriliminin döviz, altın ve petrole etkisi ne oldu? Altın cazibesini koruyor mu? Güvenli liman altında fiyatlar yükselecek mi? Döviz hangi yönde seyredecek? Borsada beklenti ne yönde? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı verdi.
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