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Gabar'da petrol fışkırıyor! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü

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Giriş: 22.06.2023 01:12
Güncelleme:22.06.2023 01:12
Türkiye enerji kartlarını tek tek devreye alıyor. Nükleer enerji, doğal gaz, rüzgar ve güneş enerjisinde dev atılımlar ardından petrol aramalarına da hız verildi. Şırnak’ta terörden arındırılan ve müjdelerin peş peşe geldiği bölge olan Gabar Dağı’nda yapılan petrol keşfinin şimdiye kadar bulunan en kaliteli petrol olduğu belirtilmişti. Gabar'da petrolün fışkırdığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Gabar’da petrol fışkırıyor
Gabar'da petrol fışkırıyor
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