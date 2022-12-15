15 Aralık 2022, Perşembe
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FED faiz kararını açıkladı! Piyasalar nasıl etkilendi? Altında son durum ne?
Amerikan Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını Türkiye saatine göre dün akşam saatlerinde açıkladı. FED faiz beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde 4'ten yüzde 4.50 'ye yükseltti. Peki piyasalar nasıl etkilendi? Altının seyri ne olur? FED altın fiyatlarını etkiledi mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya verdi.