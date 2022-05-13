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Fahiş fiyatlarla topyekun mücadele! Hangi karalar alındı, süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 10:01
Enflasyon mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve önemli kararlar alındı. Bu kapsamda yüksek karlılıktan fedakarlık yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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