13 Mayıs 2022, Cuma
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Fahiş fiyatlarla topyekun mücadele! Hangi karalar alındı, süreç nasıl işleyecek?
Enflasyon mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve önemli kararlar alındı. Bu kapsamda yüksek karlılıktan fedakarlık yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.