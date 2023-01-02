EYT’liye 7 kazanç! Kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi…

EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler haftanın ilk iş gününde yine sosyal güvenlik kurumlarının yolunu tuttu. Emekli olmak için 5 bin prim gününün tamamlanmış olması gerekiyor. EYT’liler için ise 7 önemli kazan olacak. Peki SGK'larda EYT yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Akıllarda kalan “EYT'li emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aynı işyerinde çalışmaya devam edenin kıdemi peşin mi ödenecek? EYT'lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? EYT'li olup ayrılanların ihbar tazminatı hakkı var mı? Çalışırken kıdem tazminatını artırmak mümkün mü? Kıdem tazminatı talebinde zaman aşımı söz konusu mu? Yeni yılda ücreti artırılmayan çalışan kıdemini alıp ayrılabilir mi?” sorularının cevaplarını da A Haber canlı yayının Faruk Erdem verdi.

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