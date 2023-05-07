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EYT'linin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 11:28
Sosyal Güvenlik Kurumu, nisan ayında emekliliğe hak kazananların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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