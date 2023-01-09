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EYT'lilerin "kıdem tazminatı" hakları neler? EYT düzenlemesi ne getirecek?
EYT'LİNİN KAZANÇLARI NELER?
- Emekli aylığı
- Ek maaş
- Kıdem tazminatı
- İzin parası
- Banka promosyonu
- Emlak vergisi muafiyeti
- Bayram ikramiyesi
EYT'LİLERİN "KIDEM TAZMİNATI" HAKLARI NELER?
- Sigortasız çalıştırılan sürenin de kıdemi alınır
- Prime esas kazanç yükseldikçe emekli aylığı artar
- 20 yardım kalemi kıdem tazminatını artırır
- Ölüm halinde tazminat hak sahiplerine ödenir
- Emekli olup çalışanın da kıdem hakkı var
- Yıpranma tazminatı da kıdeme dâhil edilir
- Devamlı ödenen pirimler de hesaba katılır
- Kıdemde damga vergisi dışında kesinti yapılamaz
- Yemek, giyecek yardımı kıdemi yükseltir
- Yıpranma tazminatı da kıdeme dâhil edilir
- İş yeri devrinde kıdem hakkı kaybolmaz
- Kıdemde damga vergisi dışında kesinti yapılamaz
PEKİ, YENİ ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
ESKİ YENİ
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9105 TL 11848 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ 6078 TL 7901 TL
SSK (2000 ÖNCESİ) 4867 TL 6327 TL
SSK (2000 SONRASI) 3500 TL 5500 TL
BAĞ-KUR ESNAF 4196 TL 5500 TL
BAĞ-KUR TARIM 3500 TL 5500 TL
YÜZDE 30 ORANINDA ZAMLI MAAŞLAR
UNVAN DERECE TEMMUZ 2022 OCAK 2023
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 9707 TL 12632 TL
ÖĞRETMEN (1/4) 12281 TL 15793 TL
BAŞKOMİSER (3/1) 15852 TL 20873 TL
POLİS MEMURU (8/1) 13752 TL 18235 TL
UZMAN DOKTOR (1/4) 18861 TL 24743 TL
HEMŞİRE (5/1) 11832 TL 15611 TL
AVUKAT (1/4) 15492 TL 19968 TL
MÜHENDİS (1/4) 16209 TL 21295 TL
KAYMAKAM (1/4) 27643 TL 35846 TL
PROFESÖR (1/4) 26027 TL 34057 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) 15315 TL 20139 TL
GENEL MÜDÜR (1/4) 30222 TL 38751 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ 15852 TL 20724 TL