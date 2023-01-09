EYT'lilerin "kıdem tazminatı" hakları neler? EYT düzenlemesi ne getirecek?

EYT ile ilgili yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Emekli olduktan sonra da birçok avantaj EYT'lileri bekliyor. Kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, banka promosyonu emeklilik sonrası birçok avantajdan yararlanabilecekler. Çalışmadıkları sürece tek ev için emlak vergisi ödemeyecekler. Fiilen yapılan işin uygun meslek kodu ile bildirimi zorunlu. Kritik detaylar milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.

EYT'LİNİN KAZANÇLARI NELER?

- Emekli aylığı

- Ek maaş

- Kıdem tazminatı

- İzin parası

- Banka promosyonu

- Emlak vergisi muafiyeti

- Bayram ikramiyesi

EYT'LİLERİN "KIDEM TAZMİNATI" HAKLARI NELER?

- Sigortasız çalıştırılan sürenin de kıdemi alınır

- Prime esas kazanç yükseldikçe emekli aylığı artar

- 20 yardım kalemi kıdem tazminatını artırır

- Ölüm halinde tazminat hak sahiplerine ödenir

- Emekli olup çalışanın da kıdem hakkı var

- Yıpranma tazminatı da kıdeme dâhil edilir

- Devamlı ödenen pirimler de hesaba katılır

- Kıdemde damga vergisi dışında kesinti yapılamaz

- Yemek, giyecek yardımı kıdemi yükseltir

- Yıpranma tazminatı da kıdeme dâhil edilir

- İş yeri devrinde kıdem hakkı kaybolmaz

- Kıdemde damga vergisi dışında kesinti yapılamaz

PEKİ, YENİ ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

ESKİ YENİ

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9105 TL 11848 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ 6078 TL 7901 TL

SSK (2000 ÖNCESİ) 4867 TL 6327 TL

SSK (2000 SONRASI) 3500 TL 5500 TL

BAĞ-KUR ESNAF 4196 TL 5500 TL

BAĞ-KUR TARIM 3500 TL 5500 TL

YÜZDE 30 ORANINDA ZAMLI MAAŞLAR

UNVAN DERECE TEMMUZ 2022 OCAK 2023

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 9707 TL 12632 TL

ÖĞRETMEN (1/4) 12281 TL 15793 TL

BAŞKOMİSER (3/1) 15852 TL 20873 TL

POLİS MEMURU (8/1) 13752 TL 18235 TL

UZMAN DOKTOR (1/4) 18861 TL 24743 TL

HEMŞİRE (5/1) 11832 TL 15611 TL

AVUKAT (1/4) 15492 TL 19968 TL

MÜHENDİS (1/4) 16209 TL 21295 TL

KAYMAKAM (1/4) 27643 TL 35846 TL

PROFESÖR (1/4) 26027 TL 34057 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) 15315 TL 20139 TL

GENEL MÜDÜR (1/4) 30222 TL 38751 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ 15852 TL 20724 TL