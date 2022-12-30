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EYT'lilerin işini kolaylaştıracak üç yöntem! Kuyruğa girmeye gerek yok! Uzmanlar A Haber'de uyardı

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Giriş: 30.12.2022 21:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaşlar SGK binalarına akın ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ve Akademisyen Prof.Dr Mustafa Ilıcalı A Haber ekranlarında vatandaşları uyardı. Borçlanma konusunda yılbaşından sonra rakamların artacağı konusunda uyarıda bulunan Yılmaz, vatandaşların elini kolaştıracak 3 yöntemi açıkladı. EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
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