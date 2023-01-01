EYT'lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! Uzman isim A Haber'de açıkladı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaş büyük sevinç yaşarken SGK binaları önünde kuyruklar oluştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen bu kuyruklara gerek olmadığını ifade ederken e-Devlet üzerinden başvuru yapmanın kolay yolunu A Haber canlı yayında anlattı. Gülşen ayrıca EYT'den emekli olan vatandaşların ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını da canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...