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EYT'lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! Uzman isim A Haber'de açıkladı

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Giriş: 01.01.2023 22:46
Güncelleme:01.01.2023 23:20
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaş büyük sevinç yaşarken SGK binaları önünde kuyruklar oluştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen bu kuyruklara gerek olmadığını ifade ederken e-Devlet üzerinden başvuru yapmanın kolay yolunu A Haber canlı yayında anlattı. Gülşen ayrıca EYT'den emekli olan vatandaşların ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını da canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
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