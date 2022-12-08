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EYT'LİLERE YAŞ SINIRI GELECEK Mİ? Kimler EYT'li? EYT emekliliği için prim ve yıl şartı nedir? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 15:26
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde hangi aşamaya gelindi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette masada hangi rakamlar var? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "Dün akşam Beştepe’de bir zirve yapıldı. Zannederim o zirvede EYT ile alakalı toplam ödenecek olan ve devlete olacak olan yük tartışıldı. Bu kuralın çıktığını buradan dolayı düşünüyorum. İlk başta 1,5 milyon civarında olacağını düşündüğümüz o sayı 300 – 400 binlere kadar gerileyebilir bu şekilde." dedi.
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