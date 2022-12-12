EYT’de yaş sınırı olacak mı? Kabine’nin gündemine gelecek, bu ay TBMM’ye sunulacak

Milyonlarca kişinin beklediği EYT’de yaş sınırı iddia gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde ‘kapsamlı bir düzenleme’ yapılacağını söylerken gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kabine’nin bugünkü toplantısında EYT konusunda düğümün çözülmesi bekleniyor. Kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı olacak mı? EYT’de son durum ne? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.

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