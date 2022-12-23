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EYT'de tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz

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Giriş: 23.12.2022 17:18
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz.
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