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EYT’de doğru bilinen yanlışlar! Faruk Erdem A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 05.09.2022 10:51
Son dakika EYT haberi… Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin sonucunu bekliyor. Bu konuda çalışma grubu da taslakları netleştirmeye başladı. Ancak bu süreçte herkes konuyla ilgili bir şey söylüyor ya da yazıyor. Yanlış bilgiler vatandaşın kafasını karıştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte EYT konusunda doğru bilinen yanlışlar…
İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar İŞTE EYT'DE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

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