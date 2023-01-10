10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT ne zaman yasalaşacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2023 09:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından konuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını duyuran Erdoğan bir de müjde verdi. Otoyol ve köprü ücretlerinde yıl boyunca artışa gidilmeyeceğini açıkladı. EYT'de kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte EYT'liler için emeklilik süreci başlayacak.  Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT ne zaman yasalaşacak?
EYT ne zaman yasalaşacak?
Sosyal konutta 2023 kuraları
Sosyal konutta 2023 kuraları
Altında yükseliş sürecek mi? Tarih verdi
Altında yükseliş sürecek mi? Tarih verdi
Memurların 2023’te bilmesi gerekenler neler?
Memurların 2023’te bilmesi gerekenler neler?
EYT’lilerin kıdem tazminatı hakları neler?
EYT'lilerin kıdem tazminatı hakları neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi!
Tüm maaş hesapları değişti
Tüm maaş hesapları değişti
EYT sorunu nasıl tarihe karıştı?
EYT sorunu nasıl tarihe karıştı?
EYT için tarih verdi
EYT için tarih verdi
Enflasyonla mücadele büyüyor
Enflasyonla mücadele büyüyor
Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
1 milyar dolardan fazla yatırım
1 milyar dolardan fazla yatırım
Daha Fazla Video Göster