10 Ocak 2023, Salı
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EYT ne zaman yasalaşacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından konuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını duyuran Erdoğan bir de müjde verdi. Otoyol ve köprü ücretlerinde yıl boyunca artışa gidilmeyeceğini açıkladı. EYT'de kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte EYT'liler için emeklilik süreci başlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.