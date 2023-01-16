16 Ocak 2023, Pazartesi
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EYT için milyonların beklediği tarih belli oldu | EYT Meclis’e ne zaman gelecek?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konuştu. Çelik, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesinin TBMM’ye geleceği tarihi duyurdu ve detayları açıkladı.