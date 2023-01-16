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EYT için milyonların beklediği tarih belli oldu | EYT Meclis’e ne zaman gelecek?

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Giriş: 16.01.2023 18:46
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konuştu. Çelik, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesinin TBMM’ye geleceği tarihi duyurdu ve detayları açıkladı.
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